Bib en bib-medewerkers ontvangen ‘Laagste Drempel Award’ van Welzijnsschakel Koen Moreau

26 januari 2020

11u05 0 Erpe-Mere Tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van armoedevereniging Welzijnsschakel Ommekeer werden de bibliotheek en de medewerkers van de bibliotheek van Erpe-Mere gehuldigd.

Als resultaat van een bevraging bij alle leden van de armoedevereniging ontving de bib de ‘Laagste drempel Award 2019’. Dat als teken van dankbaarheid voor de inspanningen die geleverd worden om de activiteiten toegankelijk te maken voor mensen in armoede. “Sommige mensen hebben weinig leescultuur meegekregen, weten niet wat er te doen is en zijn bang van boetes, maar jullie stellen iedereen op zijn gemak.”

“Dankzij jullie is de bib geen saai gebouw, maar een ontmoetingsplek waar heel wat te beleven valt. Er is een groot en gratis aanbod van boeken, tijdschriften, cd’s, video’s, games en speelgoed. Daarnaast kan iedereen er gratis gebruik maken van laptops en internet. Ook bij de computercursussen, lezingen en spelletjesnamiddagen wordt extra aandacht gegeven aan mensen in armoede”, klonk het tijdens de overhandiging.

Schepen Tom Van Keymolen (CD&V), bibliothecaris Els Stalpaert en bijna alle medewerkers van de bibliotheek waren daarvoor aanwezig. “De uitnodiging kwam als een verrassing. Maar het is bijzonder fijn om dergelijke appreciatie te doen terwijl wij het gevoel hebben enkel gewoon ons werk te doen”, reageren bibliothecaris Els Stalpaert en haar team.

In 2018 werd de award uitgereikt aan het ‘Huis van het kind’. In 2017 ging de award naar alle huisartsen van Erpe-Mere.