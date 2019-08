Bewoonster naar ziekenhuis na woningbrand in Kosterweg KOEN MOREAU

23 augustus 2019

10u21 3 Erpe-Mere In een huis langs de Kosterweg in Aaigem, een doodlopend zijstraatje aan het begin van de Ratmolenstraat, ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag brand.

Toen de zoon rond 2 uur thuis kwam, merkte hij op dat het huis gevuld was met rook. De man alarmeerde de hulpdiensten en meldde ook dat zijn moeder nog in huis was. Verschillende wagens van de hulpverleningszones Zuid Oost en Vlaamse Ardennen kwamen ter plaatse. Zij ontdekten snel dat de rook veroorzaakt werd door een smeulende en smeltende curverbox in huis. De box werd buiten gehaald en gedoofd. De moeder werd naar het ziekenhuis gevoerd. De brandweer ventileerde de woning. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.