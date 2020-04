Bewoners Dries moeten verplicht door werfzone rijden: “Noodzakelijk voor veiligheid van wandelaars en fietsers” Koen Moreau

27 april 2020

19u06 0 Erpe-Mere Door de gelijktijdige rioleringswerken aan de Dries in Bambrugge en de werken aan de spooroverweg langs de Langemunt in Aaigem zitten een tiental huizen deze week letterlijk in een extra goed afgesloten quarantaine.

De enige ontsnappingsroute langs de Hoolstraat en Visser via Mere werd door de aannemer vakkundig geblokkeerd met een zware rioleringsbuis. Bewoners die met hun wagen op pad willen, moeten daardoor verplicht door de werfzone. Bij droog weer alvast een zware test voor de banden en de veerkracht van de wagens. Benieuwd wat dat wordt bij regenweer en slijk.

Het gemeentebestuur van Erpe-Mere ziet geen graten in deze aanpak. Schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V) vindt de wegomlegging door de werfzone bovendien “meer geschikt dan een omleiding langs het traject Hoolstraat en Visser dat door veel wandelaars en fietsers wordt gebruikt.” De schepen geeft toe dat het plannen van wegenwerken steeds een moeilijke oefening is, maar dat “de oplossing met de hoogste veiligheid primeert.” Benieuwd of de arbeiders die bezig zijn in de werfzone er ook zo over denken.