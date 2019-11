Beverpopulatie rukt verder op in de Denderstreek: Binnenkort beverburchten in natuurgebied Honegem? Koen Moreau

04 november 2019

07u03 0 Erpe-Mere Natuurfotografe Els Verschuere ontdekte in het natuurgebied Honegem in Erpe knaagsporen van de bever. “Het ziet er naar uit dat de bever naast eerdere verschijningen langs de Dender in Herdersem verder oprukt”, meent natuurconservator Rik De Baere.

Vooralsnog is niet zeker of het om een solitair exemplaar of om een beverfamilie gaat. Het opduiken van bevers in het natuurgebied op de grens van Erpe, Lede en Aalst is niet verwonderlijk gezien het grootste Europese knaagdier sedert 2000 na een jarenlange afwezigheid steeds verder oprukt in de valleien van Schelde, Durme en Dender.

Dat de bever nu kiest voor nieuwe territoria langs onder meer de Molenbeek en Ter Erpenbeek wijst er op dat andere gebieden stilaan volzet raken door een steeds verder toenemend aantal bevers. “Toch is het merkwaardig dat een of meerdere dieren hier kiezen voor beken met een relatief laagstaand waterniveau terwijl ze over het algemeen liefst 80 centimeter water hebben om veilig weg te kunnen zwemmen”, weet De Baere.

Beverdammen

De man veronderstelt dan ook dat het een kwestie van tijd is voor er beverdammen zullen opduiken om het waterpeil te verhogen. “Dat blijkt alvast uit de eerste knaagsporen die we aantroffen in Honegem waar de bever duidelijk huist in een hol in de steile beekoever.” De bever zelf liet zich voorlopig nog niet zien. “Het gaat dan ook om schuwe nachtdieren, maar we roepen omwonenden, natuurliefhebbers en wandelaars op om hun observaties te melden via www.waarnemingen.be.”

De beperkte aanwezigheid van de bever in Honegem is overigens een voorloper. “Hier raakte de bever ter plaatse door de oevers rond de klepstuwen aan de Blekte en de Ledebaan te beklimmen. Het is afwachten of dat ook zal gebeuren aan de steile gebetonneerde oevers ter hoogte van de Sint-Appolonniastraat en de Cottemmolen.”

Vistrap

Een groter obstakel op de Dender aan de Aalsterse stuwsluis wordt binnenkort weggewerkt. “Daar komt een vistrap, dat is een nevengeul voor vismigratie, en die zal zonder twijfel de bewegingsruimte van de beverpopulatie vergroten.” Natuurpunt monitort de situatie in elk geval nauwgezet. “Dit om enerzijds de verdere evolutie en bewegingen van de bever te zien, maar ook om eventuele schade en risico’s te voorkomen.”

Meer weten over de aanwezigheid en risico’s van de bever op dinsdagavond 12 november om 20 uur in zaal ’t Sestich, Kerkstraat 111, Dendermonde. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet verplicht.