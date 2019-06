Betonplaat Gentsestraat door hitte uitgezet en omhooggekomen KOEN MOREAU

25 juni 2019

18u12 2 Erpe-Mere De tropische temperaturen hebben ook invloed op de straten

In de Gentsestraat in Burst is net voor de grens met Zonnegem een betonplaat onder invloed van de hitte vrij veel uitgezet Daardoor kwam de plaat enkele centimeters omhoog Uit veiligheidsoverwegingen werd rond de bewuste betonplaat signalisatie geplaatst.