Betonmixer verliest lading tijdens ochtendspits Koen Moreau

15 oktober 2019

17u20 1 Erpe-Mere De afwikkeling van het verkeer op het kruispunt Vijfhuizen verliep dinsdagochtend net wat moeilijker dan normaal.

Oorzaak was een ladingverlies van beton op de Gentsesteenweg tussen de verkeerslichten en Erondegem omstreeks 7 uur. Medewerkers van de technische dienst van de gemeente Erpe-Mere en brandweermannen van de Hulpverleningszone Zuid-Oost post Aalst hadden flink wat tijd nodig om de smurrie op te ruimen. Daardoor was de steenweg deels afgesloten. Net voor 8 uur was alles opgeruimd.