Betonblok van duizend kilogram houdt dieven niet tegen Koen Moreau

28 oktober 2019

20u09 0 Erpe-Mere Een betonblok van duizend kilogram kon het voorbije weekend niet beletten dat dieven inbraken een in container aan rustoord Avondzon in Erpe.

De mensen van de firma Algemene bouwwerken Jonny van Boxstael en zonen uit Herzele had die blok nochtans bewust voor de deur van de container geplaatst. “Vorige week werd we ook al beroofd op een van onze werven langs de Parklaan in Aalst. Net daarom hadden we nu maatregelen genomen”, vertelt Marleen De Bisschop.

In tegenstelling tot in Aalst - waar de dieven met lasers, drilboren, slijpschijven en zaagmachines voor ongeveer tienduizend euro buit maakten - werd in Erpe geen buit gemaakt. “De ijzeren stang van de container was doorgezaagd en alles stond klaar om mee te nemen, maar wellicht werden de dieven opgeschrikt en gingen ze er zonder buit van door.”

Zaterdagochtend was er kort voor 11 uur ook al een inbraakpoging bij een bedrijf in de Industrieweg aan het industriepark. Hier werd enkel braakschade aangericht. Vermoedelijk dropen de criminelen ook hier af nadat ze betrapt werden.