Beter dan het origineel: Moonshine is nieuwste lekkernij gestookt bij maanlicht

27 augustus 2019

21u39 0 Erpe-Mere Sybren en vader Danny Hoffelinck uit Mere brengen een totaal nieuwe lekkernij naar Belgische bodem. Zij stoken voortaan vier geperfectioneerde versies van de typische Amerikaanse Moonshine. Dat drankje leunt aan bij kruidenlikeur en -jenevers, maar is toch helemaal anders.

Aan alcohol geen gebrek ten huize Hoffelinck. Vader Danny is al jaren de brouwer van de lekkere Kwibus-biertjes en ook zoon Sybren gooit zich nu in de drank. Niet om een zoveelste bier te brouwen of gin te stoken, maar wel om een in onze streek totaal ongekende drank te lanceren. “De voorbije jaren bezocht ik vier keer Amerika en zo leerde ik Moonshine kennen. Omdat het in de smaak viel, besloten ik een eigen Moonshine te stoken”, vertelt zoon Sybren.

Die Amerikaanse Moonshine is een resultaat van de drooglegging van 1920 tot 1933. “Bij het licht van de maan werd toen veel illegale drank gestookt. Omdat het aankopen van flessen verdacht was, gebeurde dat in speciale vierkante bokalen.” Die bokalen lieten Sybren en Danny voor hun Moonshine speciaal maken om het origineel zoveel mogelijk te benaderen. Iets dat bijzonder goed gelukt is. “De Amerikanen hebben ons bier gestolen en geperfectioneerd, wij doen nu hetzelfde met hun Moonshine”, lachen vader en zoon.

Het stookproces is nochtans in niets te vergelijken met het brouwen van bier. “Maar ik ben een snelle student”, geeft Sybren mee. “Als basis van onze Moonshine gebruiken we een destillaat van graan die bijna identiek is aan ongerijpte wiskey voor hij op houten vaten gaat. Dat wordt op smaak gebracht met een kruidenmengeling en/of fruit.” Uiteindelijk werden na veel proberen en vergelijken vier Moonshines met een alcoholpercentage van 25% klaargestookt: Hawai op basis van ananas, hazelnoot, bosbessen en Ahorn. “Voor elk wat wils en perfect voor een shotje, bij de koffie of om te combineren in een cocktail.”

Om daarbij te helpen, plaatste Sybren alvast enkele cocktailrecepten op de Facebookpagina van Danny’s Moonshine. “Langs die weg, bij ons thuis in de Kerkveldstraat 61 in Mere en in de brouwerij langs Klinkaard 126 is de Moonshine voor de prijs van 22 euro per bokaal van 700 ml te krijgen.” Proeven is eveneens mogelijk tijdens de kermis van Erpe in het voor de gelegenheid heropende café De Linde naast de kerk. “Bedoeling is om op termijn in zoveel mogelijk winkels te belandden en met een beetje geluk de Europese markt te veroveren.”