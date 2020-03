Bestuurster die paniekaanval kreeg en verlamd raakte riskeert ongeschiktheid Koen Baten

09 maart 2020

16u21 3 Erpe-Mere Een bestuurster die op 15 maart 2019 een ongeval had op de E40 in Erpe-Mere moest zich maandag verantwoorden voor de rechtbank in Aalst. De vrouw reed in de richting van Oostende toen ze na een paniekaanval deels verlamde en over de kop ging.

De vrouw had in het verleden ook al te maken met paniekaanvallen, maar dacht dat ze ervan verlost was. Toen ze op weg was met haar voertuig, kreeg ze toch plots een paniekaanval.Bovendien verlamde ook haar rechtervoet waardoor ze op het gaspedaal bleef staan. Ze botste toen tegen een kleine bestelwagen en de middenberm, ging overkop en eindigde op haar dak. Er vielen verschillende gewonden bij het ongeval.

De vrouw zelf durfde niet meekomen naar de rechtbank uit angst dat ze opnieuw een aanval zou krijgen. Het openbaar ministerie vroeg om haar ongeschikt te verklaren om ooit nog met een voertuig te rijden. De rechter buigt zich over de zaak en doet uitspraak op 16 maart.