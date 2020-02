Bestuurders onwel achter stuur: als bij wonder geen andere weggebruikers geraakt Koen Moreau

18 februari 2020

18u54 3 Erpe-Mere Op de E40 richting Gent moest een chauffeur dinsdagochtend medische bijstand krijgen nadat hij onwel werd. Enkele uren later ging een wagen om dezelfde reden stuurloos over het kruispunt Vijfhuizen in Erpe.

De chauffeur die rond 11 uur op de snelweg onwel werd, slaagde er in zijn wagen net voorbij de oprit Erpe-Mere veilig aan de kant te zetten. Hij werd voor verzorging naar het Universitair Ziekenhuis in Gent gebracht.

In de vooravond werd omstreeks 17.30 uur een dame, die met haar Kia vanuit Aalst richting Wetteren over het kruispunt Vijfhuizen in Erpe reed, onwel. Die wagen ging schuin over het kruispunt en over de drie tegenovergestelde voorsorteerstroken om uiteindelijk in een sparrenhaag en tegen een tuinmuur te eindigen.



Als bij wonder werden daarbij geen andere weggebruikers geraakt. De vrouw liep door het ongeval evenmin verwondingen op. Ze werd wel voor nazicht met een ziekenwagen van brandweerpost Aalst naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis gevoerd.

Maandagavond werd ook al een chauffeur onwel op de E40 richting Brussel tussen Wetteren en Erpe-Mere. Omwille van de reanimatie werd toen lange tijd een rijstrook afgesloten. Dat resulteerde in een lange file. Vorige week zondag, tijdens storm Ciara, startten agenten van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede op de Oudenaardsesteenweg aan de Botermelkstraat ook al een reanimatie in afwachting van de aankomst van medisch personeel.