Bestuurder die fietser van de weg maaide in Erpe-Mere riskeert werkstraf Koen Baten

14 november 2019

18u20 7 Erpe-Mere Ruben L. moest zich donderdag voor de rechtbank in Aalst verantwoorden voor een zwaar ongeval waarbij hij een fietser aanreed en vluchtmisdrijf pleegde in Erpe-Mere. Het ongeval gebeurde omstreeks 6.30 uur in de Joseph Cardijnstraat in Erpe-Mere.

Op 14 februari 2018 werd een fietser die de baan aan het oversteken was aangereden door L. De bestuurder merkte niets op en reed gewoon door. “Mijn sigaret was gevallen in de wagen en ik was die aan het oprapen", bekende L. “Sindsdien ben ik ook gestopt met roken, maar ik heb helemaal niets gevoeld van het ongeval.” Pas enkele straten verderop werd L. bewust dat er iets gebeurd was omdat hij zag dat zijn spiegel was ingeklapt. Hij reed terug naar de plaats van de feiten maar zag niets meer.

De aanrijding werd gefilmd door camera’s die verspreid werden door de politie van Erpe-Mere/Lede. Vijf maanden later gaf L. zich aan en donderdag moest hij zich verantwoorden voor de feiten. Hij had veel spijt van zijn daden. Politierechter Mireille Schreurs denkt er over na om de jongeman een werkstraf te geven, wel met een stevig rijverbod. De rechtbank buigt zich later over de zaak.