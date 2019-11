Bestuurder die botste met motorrijder legde positieve ademtest af Koen Moreau

12 november 2019

16u22 0 Erpe-Mere De bestuurder van de wagen die maandagavond rond 17 uur op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge botste met een motorrijder was onder invloed.

“Er was sprake van alcoholintoxicatie en de chauffeur legde een positieve ademtest af”, aldus de politie. Meteen na het ongeval was aan de automobilist niet te merken dat hij dronken was. Wellicht overschreed hij de toegelaten alcohollimiet dan ook beperkt.

“Ik was bijna thuis en wou komende vanuit Erpe linksaf de Zadelweg richting voetbalplein indraaien. De motorrijder heb ik helemaal niet zien komen. Plots hoorde en voelde ik een klop. Dat is het enige dat ik kan zeggen. Hopelijk komt alles goed met de motorrijder”, verklaarde de man kort na het zware ongeval ter hoogte van restaurant China Wok.

De schade aan de wagen bleef beperkt tot de voorbumper en het rechtervoorlicht. De motorrijder raakte wel zwaar gewond. Hij werd buiten levensgevaar onder begeleiding van een mugteam naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval en tijdens de opruimwerken door de brandweer kon het verkeer slechts beurtelings passeren. Daardoor was er flink wat hinder.