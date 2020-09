Bestelwagen schuift gracht in en eindigt tegen duiker Koen Moreau

25 september 2020

18u03 6 Erpe-Mere/Serskamp Een tuinaannemer uit Serskamp maakte vrijdagavond geen beste beurt in het deel van de Lindekouter tussen de Oudenaardsesteenweg en het scholierenlijntje in Erpe-Mere.

De chauffeur ging iets voor 17 uur, mogelijk tijdens een uitwijkmanoeuvre voor een tegemoetkomende wagen of een onoplettendheid, net voor de uitwijkstruik van de weg. De bestelwagen strandde tegen een duiker en hing schuin in de gracht. Automobilisten konden in eerste instantie net voorbij, maar tijdens de takelwerkzaamheden werd de Lindekouter even afgesloten voor alle verkeer.