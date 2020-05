Bergstraat veertien dagen afgesloten wegens werken aan drinkwaterleiding, verkeerslichten in Vijverstraat Koen Moreau

27 mei 2020

18u07 1 Mere Automobilisten houden vanaf dinsdag 2 juni best rekening met ingrijpende wegenwerken in het centrum van Mere.

Watermaatschappij Farys voert gedurende tien werkdagen drastische vernieuwingswerken uit in de Bergstraat en Vijverstraat waardoor er geen verkeer mogelijk is in de Bergstraat. Als alternatief wordt de Vijverstraat tijdelijk dubbele rijrichting én worden er verkeerslichten geplaatst.

Op woensdag 3 juni is er evenmin doorgang mogelijk in de Daalstraat tussen huisnummers 3 en 19 wegens het plaatsen van een kraanwagen.