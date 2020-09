Beklaagde vervoert drie kinderen op gyprocplaten en riskeert boete van 1.040 euro Koen Baten

14 september 2020

15u05 1 Erpe-Mere O. uit Aaigem moest zich maandagochtend verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst nadat hij zijn drie kinderen vervoerde op gyprocplaten die hij gaan halen was in een Gamma-winkel. De kinderen hadden geen gordel aan en zaten niet in een kinderzitje. “Mijn vrouw was de kinderen vergeten halen, dus moest ik het doen”, verklaarde O.

De feiten speelden zich af op 22 maart 2019. De man was net met zijn camionette naar de doe-het-zelfzaak geweest toen hij telefoon kreeg dat hij de kinderen moest gaan afhalen. Hij vond er dan uiteindelijk niets beter op om deze op de gyprocplaten te zetten met de deur nog open. Een politiepatrouille betrapte de man samen met zijn kinderen van 3, 5, 6 en 10 jaar oud. “Als je op dat moment een ongeval had, was er van jouw kinderen misschien geen sprake meer”, aldus de politierechter. “Het is compleet onverantwoord om zo rond te rijden.”

De man besefte dat hij in de fout ging en dat hij de kinderen niet mocht gaan ophalen. Bovendien bleek de wagen ook niet gekeurd te zijn. De rechtbank doet volgende week uitspraak in deze zaak.