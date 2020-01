Begraven wordt duurder Koen Moreau

20 januari 2020

Erpe-Mere De begraafplaatsen in Erpe-Mere worden duurder.

Om in overeenstemming te zijn met de effectieve kost, stijgt de prijs voor begraven op een van de gemeentelijke parkeerplaatsen met 50 euro. Inwoners betalen daardoor voortaan 250 euro in plaats van 200 euro. Voor niet-inwoners stijgt de prijs van 450 euro naar 500 euro. Vlaams Belang betreurt dat de stijging voor de eigen bevolking verhoudingsgewijs veel groter is dan voor niet-inwoners.