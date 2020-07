Beekstraat is elk weekend in juli een speelstraat, ook verkeersvrije speeldagen in Achterstraat Koen Moreau

03 juli 2020

07u20 0 Mere Net zoals de voorgaande jaren wordt de Beekstraat in Mere tussen de Koutergatstraat en Lindekouter/Oudenaardsesteenweg deze zomer enkele dagen een speelstraat.

Concreet wordt de straat elke zaterdag en zondag in de maand juli van 10 tot 20 uur een speelstraat. Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Omrijden langs Magerstraat, Bosstraat en Oudenaardsesteenweg of omgekeerd is aangewezen.

De vlakbij gelegen Achterstraat wordt eveneens een speelstraat op woensdag 15 juli, zaterdagen 5 en 12 alsook zondagen 6 en 13 september tussen 10 en 20 uur.