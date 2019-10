BE-alert test straks in heel het land nood-sms en mailbericht Koen Moreau HAA

03 oktober 2019

07u35 16 Erpe-Mere Vanmiddag om 13.30 uur vindt een grootschalige test plaats voor het nationale ‘BE-alert’-netwerk.

Via dat netwerk kunnen mensen per sms, spraakoproep en mail verwittigd worden in geval van nood of incidenten. In maart van dit jaar werd het netwerk bijvoorbeeld nog gebruikt om omwonenden te waarschuwen voor de zware brand die woedde bij de firma Hako in het industrieterrein van Erpe-Mere.

Meer dan 180 steden en gemeenten zullen als test vanmiddag rond 13.30 uur een sms-bericht sturen naar iedereen die op een adres van die gemeente is ingeschreven. Door BE-Alert te testen, kunnen de lokale besturen de procedures inoefenen en kan het platform verder evolueren. Ander doel is om inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie.

Inschrijven op BE-alert kan via www.be-alert.be/nl/schrijf-je.

Momenteel zijn reeds 80 procent van de Belgische steden en gemeenten aangesloten op BE-Alert. Sinds de lancering in juni 2017 werd de bevolking al in meer dan 135 noodsituaties verwittigd via BE-Alert.

Bij het testmoment van vandaag zal een aantal lokale overheden in samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) bovendien een sms sturen op basis van aanwezigheid. Dit betekent concreet dat alle mensen met een gsm-toestel in de geselecteerde zone een testbericht zullen ontvangen, ook al zijn ze niet ingeschreven. Deze testen vinden plaats in samenwerking met: de gemeenten/steden Schoten, Herent, Tournai, Braine-Le-Comte, Habay, Nassogne en de federale diensten van de gouverneur van Limburg en West-Vlaanderen.

Dagelijks schrijven mensen zich in op BE-Alert. Momenteel zijn al meer dan 627.000 adressen geregistreerd.