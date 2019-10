BE-alert test op donderdag 3 oktober om 13.30 uur nood-sms en mailbericht Koen Moreau

02 oktober 2019

17u48 0 Erpe-Mere Op donderdagnamiddag 3 oktober vindt een grootschalige test plaats voor het nationale ‘BE-alert’-netwerk.

Via dat netwerk kunnen mensen in geval van nood per sms, spraakoproep en mail verwittigd worden in geval van nood of incidenten. In maart van dit jaar werd het netwerk nog gebruikt om omwonenden de waarschuwen voor de zware brand die woedde bij de firma Hako in het industrieterrein van Erpe-Mere.

Elke gemeente zal als test op donderdag 3 oktober rond 13.30 uur een sms-bericht sturen naar iedereen die op een adres van die gemeente ingeschreven is. Door BE-Alert te testen, kunnen de gemeenten de procedures inoefenen. Bovendien willen ze hiermee hun inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie.

Inschrijven op BE-alert kan via www.be-alert.be/nl/schrijf-je.