BE-alert bereikte tien procent van de inwoners van Erpe-Mere Koen Moreau

07 oktober 2019

17u58 0 Erpe-Mere Het aantal inwoners uit Erpe-Mere dat aangesloten is op BE-alert, het nationaal alarm netwerk, stijgt langzaam.

“Tijdens de nationale test verstuurden we 1.928 sms-berichten en 1.771 emails. Op acht sms’jes na werd iedereen verwittigd”, vertelt rampcoördinator Hendrik Brantegem van de gemeente Erpe-Mere. De man maakt zich sterk dat momenteel tien procent van de bevolking wordt bereikt.

“Voor de aangekondigde test hadden we circa 1.800 abonnees en dat aantal is intussen opgelopen tot 1.878. Toch kunnen en moeten zich nog heel wat mensen inschrijven”, aldus Brantegem. Inschrijven op BE-alert kan via www.be-alert.be/nl/schrijf-je.