Basisschool De Schatkist steunt Powerchair Hockey Foundation met wafelverkoop Koen Moreau

21 december 2019

11u05 5 Erpe-Mere Rolstoelatleet Kenny Verbraekel uit Erondegem, lange tijd speler bij het nationaal team E-hockey en nu coach van dat team, vormde de inspiratiebron voor de ‘Warmste Week’-actie van gemeentelijke basisschool De Schatkist.

De leerlingen van de derde graag organiseerden net voor de kerstvakantie een wafelverkoop om de Powerchair Hockey Foundation vzw opgericht door Verbraekel, oud-leerling van de school, te steunen. “Een deel van de opbrengst zullen we gebruiken om 20 jonge rolstoelspelers een 100% aan hun noden aangepast hockeykamp van drie dagen in jeugdverblijf Bielebale te laten beleven”, aldus een dankbare Verbraekel. Een ander deel van het ingezamelde geld wordt via het crowdfundingproject van G-sport Vlaanderen besteed aan de aankoop van een uitleenbare sportstoel.