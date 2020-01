Baby'tje preventief naar ziekenhuis na probleem met mazoutkachel Koen Moreau

28 januari 2020

17u12 6 Erpe-Mere De brandweerposten van Aalst, Lede en Herzele werden dinsdagnamiddag naar de Ninovestraat in Burst gestuurd omwille van rookontwikkeling in een huis.

Uiteindelijk bleek de rook afkomstig van een mazoutkachel met een slechte verbranding. Daardoor was er wat rook- en geurhinder. Een baby'tje van enkele maanden oud die in het huis aanwezig was, werd preventief en als geruststelling even naar het ziekenhuis gevoerd voor een medische controle. De brandweer controleerde de woning op CO, maar die meting bleek negatief. De bewoners kregen de raad het kachel te laten onderhouden.