Autoverkoper (40) riskeert vijf jaar cel na 34ste inbreuk op rijverbod en 69 veroordelingen Koen Baten

29 juni 2020

14u50 0 Erpe-Mere Ignace D.V. (40) uit Erpe-Mere stond vanochtend al voor de zeventigste keer terecht in zijn carrière. Hij werd opnieuw betrapt achter het stuur van een wagen terwijl hij al een levenslang rijverbod had lopen. In het verleden werd hij al 34 keer veroordeeld voor sturen tijdens een rijverbod en op zijn strafblad staan al 69 veroordelingen. Twee weken geleden mocht de man de gevangenis verlaten onder voorwaarden voor een andere zaak van diefstal. “Ik heb er meer dan genoeg van en wil echt mijn leven omgooien”, verklaarde de man.

De feiten dateren van oktober en november 2019. Op 22 oktober betrapte een patrouille de man achter het stuur van zijn wagen. Hij had op dat moment een levenslang rijverbod opgelopen van een eerdere veroordeling in de politierechtbank van Aalst. Nog geen dag later werd hij al opnieuw betrapt achter het stuur van zijn wagen. “Zijn vriendin kroop dan achter het stuur, maar ze waren nog geen bocht uit het zicht van de politie of de beklaagde kroop al opnieuw achter het stuur", aldus Sarie De Vrieze van het openbaar ministerie. “Nog geen maand later op dertig november zat hij opnieuw achter het stuur van een wagen. Er valt niets goed meer te vertellen over het leven en het strafregister van meneer", aldus het OM.

Ignace D.V. liep zijn eerste veroordeling op in het jaar 1999 op 19 jarige leeftijd. Een jaar later stond hij al opnieuw voor de rechtbank voor het niet respecteren van zijn rijverbod. “Je haalt gemakkelijk drie veroordelingen per jaar binnen, terwijl de meeste bestuurders nog niet eens drie keer per jaar worden gecontroleerd", aldus de politierechter. “Je komt nog maar buiten uit de gevangenis en je kruipt al opnieuw achter het stuur. Het is eigenlijk heel erg simpel: Je moet gewoon uit een auto blijven”, aldus de politierechter. Voor de feiten in 2019 werd hij een keer betrapt in een BMW en een keer in een Saab, die van zijn broer was. Een van de voertuigen zou ook als gestolen opgegeven hebben gestaan, waardoor de feiten snel aan het licht kwamen.

De man zelf was aanwezig in de rechtbank en zei dat hij echt het roer volledig wilde omgooien. “Ik weet dat ik niet goed bezig ben, maar voor mijn kinderen wil ik nu echt gaan veranderen en is het tijd dat ik mezelf herpak en nog iets maak van mijn leven", verklaarde Ignace. “Ik wil nog een allerlaatste kans vragen om mezelf te bewijzen", klinkt het. De advocaat van de beklaagde kon niet veel aanbrengen ter verdediging van de autoverkoper. “We hadden hem vorige keer al gewaarschuwd dat het echt wel zijn laatste kans was om het roer om te gooien", klinkt het. “Hij heeft zich toch opnieuw laten vangen, maar ik denk dat hij nu echt wel begrepen heeft dat het zo niet meer kan.” Zijn advocaat vroeg ook om een straf zoveel mogelijk met voorwaarden op te leggen. “Als hij zich daar dan niet aan kan houden, vliegt hij voor jaren de gevangenis in en dat zal hij geweten hebben", klinkt het.

Ook zijn broer en vriendin riskeren een straf voor het toevertrouwen van hun voertuigen aan hem. Ignace D.V. zelf riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar, een geldboete van 333.600 euro en nogmaals een levenslang rijverbod. Ook de verbeurdverklaring van zijn BMW wordt gevraagd. De uitspraak valt op 6 juli.