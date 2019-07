Automobilist rijdt boompje af en knalt op geparkeerde vrachtwagen KOEN MOREAU

28 juli 2019

13u56 4 Erpe-Mere Op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge is zondagochtend rond 3.30 uur een zwaar ongeval gebeurd.

Een automobilist die richting Vijfhuizen reed, verloor net voor Opel-garage De Tandt de controle over het stuur, ging rechts van de weg af, reed over een boompje en knalde achteraan in op een geparkeerde vrachtwagen. De bestuurder kon op eigen kracht zijn wagen verlaten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De wagen is rijp voor de schroot en ook de vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. De brandweer ruimde lekkende olie op met behulp van chemische korrels.