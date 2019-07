Autobrand op E40 blijkt technisch defect: hevige rook door opgeblazen turbo KOEN MOREAU

04 juli 2019

17u18 0 Erpe-Mere Brandweerwagens uit Aalst en Lede haastten zich donderdagnamiddag rond 16.30 uur in Erpe-Mere naar de oprit van de E40 richting kust na meldingen van een autobrand.

Een wagen braakte er enorm veel rook uit en verloor flink wat olie. De koelbloedige chauffeur slaagde er in om de afrit Erpe-Mere te nemen en zijn wagen op de dienstweg te plaatsen. Daardoor was er geen hinder voor het verkeer. Uiteindelijk bleek de oorzaak een technisch defect. De turbo van de motor had het begeven en dat ging gepaard met flink wat rook.