Arbeiders Corelio Printing voor derde keer bedrogen: opnieuw geen loon voor werk Koen Moreau

12 september 2019

06u51 2 Erpe-Mere Trouw blijven aan je firma wanneer die in faling gaat, wordt niet altijd beloond. Daar kunnen de werknemers van de failliete drukkerij Corelio Printing uit Erpe-Mere helaas over meespreken. Door het faillissement werkten ze al een periode zonder loon en overnemer Moderna Printing lijkt na het afspringen van de deal evenmin van plan met geld over de brug.

Nadat heel wat arbeiders niet betaald zullen worden voor de laatste veertien dagen onder vorige eigenaar Circle Media Group, riskeert nu hetzelfde scenario. De 90 van de 168 werknemers die door overnemer Moderna Printing dachten aan boord te worden gehouden en vol goede moed aan de slag gingen, deden dat wellicht nog maar een keertje kosteloos.

Nochtans beloofden de curatoren en de familie Bongaerts, eigenaar van Moderna Printing uit Beringen-Paal, na het afspringen van de beloofde en contactueel voor de som van een miljoen euro overeengekomen overname dat het personeel betaald zou worden. Wanneer twee partijen dergelijke belofte uitspreken, bedoelen ze helaas te veronderstellen dat de andere partij met geld over de brug zal komen.

Wie gaat dat betalen?

Daar begint dan ook een extra juridisch steekspel omtrent de overname. Niet alleen het juridisch afdwingen van de overname zal nu in de rechtbank beslecht worden. Ook de te betalen lonen voor de geleverde prestaties riskeren dezelfde weg op te gaan. “Het interimkantoor Agilitas, waarvoor alle personeelsleden in afwachting van de administratieve afhandeling van de overname aan de slag waren, lijkt niet van plan lonen uit te betalen zonder te weten wie hun zal daarvoor zal vergoeden”, aldus het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Dat is bijzonder slecht nieuws voor de personeelsleden waarvan velen het intussen al een maand zonder inkomen moeten stellen. “De situatie blijkt overigens zo complex dat zij zich momenteel evenmin als werkloze kunnen inschrijven bij de VDAB.” Het gemeenschappelijk vakbondsfront stelt alles in het werk om de gedupeerden bij te staan. “Maar zoiets hebben we nog nooit meegemaakt”, klinkt het weinig hoopgevend.