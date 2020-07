Arbeider zwaar gewond na ongeval bij aanleg fietspad: kraanmachinist rijdt met rupsband over voeten Koen Moreau

11 juli 2020

09u50 4 Erpe Bij de aanleg van het fietspad tussen de Loskadestraat en de Rooseveltlaan in Erpe is donderdagnamiddag een arbeider zwaar gewond geraakt.

De man was voor de firma Alonco uit Beveren aan het werk in het Keizersveld naast het wachtbekken. Daar wordt een verlenging van het fietspad, aansluitend op het fietspad naast de spoorlijn richting Aalst, gerealiseerd. Tijdens die werken reed een kraanmachinist bij het achteruitrijden met een rupsband over de voeten van de man. Hij werd met zware verwondingen maar buiten levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De arbeidsinspectie kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.