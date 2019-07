ANPR-camera's controleren 1 miljoen auto's minder: toch 90 boetes en 93 onderzoeken KOEN MOREAU

15 juli 2019

17u33 0 Erpe-Mere Gedurende de eerste zes maanden van 2019 controleerden de camera’s voor automatische nummerplaatherkenning van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede 13,8 miljoen auto’s.

Dat is minder dan dezelfde periode van 2017 toen nog 14,7 miljoen wagens gecontroleerd werde. Dat wijst echter niet op een afname van de verkeersdruk aangezien de ANPR-camera op de grens van Burst en Borsbeke door de werken daar slechts de helft van het verkeer te zien kreeg. De werken in Aalst hadden mogelijk een gelijkaardig effect voor de camera aan het kruispunt Vijfhuizen.

De resultaten van de 15 aanwezige camera’s aan de belangrijkste gemeentegrenzen van Erpe-Mere en Lede bleven - in lijn van het verleden - bescheiden. Op basis van ‘hits’ maakten agenten 30 processen verbaal op. Dat zijn er 10 minder dan in 2017. Meeste PV’s handelden over niet geldig gekeurde voertuigen, niet verzekerde voertuigen, niet ingeschreven voertuigen en waarschuwingen voor slecht leesbare kentekenplaten.

Het aantal gerechtelijke onderzoeken waarvoor de beelden gebruikt werden, daalde van 140 naar 80 voor onderzoeken door de lokale recherche naar onder meer inbraken, diefstallen uit voertuigen, winkeldiefstallen, diefstallen van voertuigen, aanrijdingen met vlucht en opvolging van radicalisme. Over de grenzen van de politiezone heen bewezen de camera’s hun nut in 13 gelijkaardige onderzoeken. In 2017 waren dat er nog een 86.