Anja Vanrobaeys (sp.a): “Gemeente zou foorkramers premie moeten geven” Rutger Lievens

20 augustus 2020

14u15 15 Erpe-Mere Anja Vanrobaeys, voor sp.a-Groen in de gemeenteraad van Erpe-Mere, stelt voor om ook op lokaal vlak foorkramers te steunen met een premie.

In Oost-Vlaanderen rijdt vandaag een colonne van 120 foorkramers rond, luid toeterend. Ze protesteren tegen de sluiting van de kermissen. “Voor ons is het belangrijk dat deze vorm van volkscultuur kan overleven en dat foorkramers perspectief en ondersteuning krijgen. Foorkramers deden net zoals andere handelaars heel wat investeringen in beschermingsmateriaal en organiseren hun kermis volgens het afgesproken protocol. De gemeente kan voor het veilig verloop een circulatieplan opstellen, stewards aanstellen en/of de uren van de kermis beperken. Voor elke kermis zou apart volgens de epidemiologische kunnen worden bekeken of ze toegelaten wordt in plaats van onmiddellijk alle kermissen te verbieden tot eind 2020", zegt Vanrobaeys.

“Aangezien dat in Erpe-Mere niet mogelijk is, stellen we op de eerstkomende gemeenteraad extra ondersteuning voor in de vorm van een premie zoals voor de andere cultuurverenigingen en in de vorm van een tegemoetkoming voor gemaakte kosten in beschermingsmateriaal zoals voor de andere handelaren”, aldus het gemeenteraadslid.