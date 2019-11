Amuse Diner door drie Erpe-Merenaren belooft culinair hoogtepunt te worden Koen Moreau

20 november 2019

17u38 0 Erpe-Mere Kok Lien Houbracken, sommelier Elsy De Langhe en patissier-chocolatier Bart Ardijns - allen uit Erpe-Mere - slaan de handen in elkaar voor een smakelijk ‘Amuse Diner’ van Davidsfonds in het parochiaal centrum achter de kerk.

Deelnemers betalen 70 euro per persoon voor de all-in formule met aangepaste wijnen of 60 euro zonder wijnen. Leden van Davidsfonds genieten 15 euro korting. Start om 19 uur. Inschrijven door storting op rekening DF-Burst BE02 0011 4439 0640 voor 25 november met vermelding van ‘Amuse Diner’ en het aantal personen. Meer info bij Luc Borloo (053/62.21.14) of andere bestuursleden.