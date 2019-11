Allround zanger Diëgo Trivier (39) heeft eerste single uit Koen Moreau

16 november 2019

17u54 0 Erpe-Mere Van kleins af aan gebeten door muziek waagde de 39-jarige uit Gent afkomstige Diëgo Trivier vorig jaar de finale sprong naar het podium.

Sinds dan brengt hij zijn passie voor crooners, swing, big band, Jazz, pop/rock en zowel Vlaamse als Engelstalige muziek zelf tot leven. Het bracht hem tot een vierde plaats in de gouden microfoon van Ment tv en de kwartfinales van AME productions en Be.amused.

“En op die manier vond ik na een nare periode in mijn leven niet alleen de liefde met Wendy van Landeghem, uitbaatster van ‘t Frituurke in Aalst, maar ook de moed om een eerste single uit te brengen”, vertelt de man die sinds kort in Erpe woont. Op een tekst van Patrick Weemaes en de muzikale ondersteuning door Johny Neirinck en Yenzy Van den Bergen brengt Diëgo daardoor nu een eerbetoon aan zijn nieuwe vriendin en zijn drie kinderen Lyana (7), Alejandro (9) en Kiano (11).

Iets helemaal anders dan de gewone dagdagelijkse taken als Assistent Community coach bij de KAA Gent Foundation. “In die functie verzorg ik trainingen in sociale projecten. Zo train ik volwassenen met autisme en start ik mee het meisjesvoetbal bij de jeugd op bij de Gentse jeugdclubs.”

De nieuwe single wordt op 8 december voorgesteld tijdens het optreden van Danny Fabry in de Oma’s Seniorenclub, Puitvoetstraat 9 te Sint-Niklaas. Wie niet tot dan kan wachten moet op zaterdagavond 30 november om 17 uur in de Pastoor Pennestraat in Berlare zijn. Daar treedt Diëgo op ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het kersthuisje. Meer over deze plaatselijke zanger op de Facebookpagina ‘Zanger Diëgo’, www.diegotrivier.be of via 0499/35.46.20.