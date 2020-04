Alle bewoners van zwaargetroffen Woonzorgcentrum Sint-Vincentius worden getest op COVID-19 Koen Moreau

18u53 11 Erpe-Mere Omdat er steeds meer (vermoedelijke) coronabesmettingen zijn in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Aaigem worden alle bewoners er eerstdaags getest.

Vorige week vertelde directeur David Larmuseau dat vijf personen een positieve test aflegden. Dat aantal zou intussen zwaar opgelopen zijn bij zowel bewoners als personeelsleden, maar daarover wenst Larmuseau niet in detail te treden. Het is dus ook niet duidelijk of er in Aaigem al dodelijke slachtoffers te betreuren zijn.

“Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft beslist dat alle bewoners en personeelsleden getest worden. Pas als dat gebeurd is, zullen we een duidelijker zicht hebben over de omvang en daarover communiceren”, aldus Larmuseau. WZC Sint-Vincentius in Aaigem was oorspronkelijk niet uitgeloot voor een volledige test. Dat die er nu toch komt, lijkt er op te wijzen dat het virus in Aaigem bijzonder snel om zich heen grijpt.

“Pas eind deze week zullen we daarover conclusies kunnen trekken. Vandaag ben ik vooral blij dat iedereen zal getest worden. Alleen is het spijtig dat dit nu pas gebeurt terwijl dit eigenlijk veel vroeger nodig was”, besluit Larmuseau. Intussen werden ook andere woonzorgcentra in de buurt integraal getest. De resutaten van WZC Meredal zijn nog niet gekend, maar daar vertoont nog geen enkele inwoner symptomen.

In Haaltert zijn wel al bijzonder slechte cijfers gekend van WZC Sint-Anna en WZC Sint-Jozef met 45 en 16 besmettingen. In WZC Prieelhof in Oordegem werd niet extra getest, maar de situatie zou er onder controle zijn. “Enkele mensen konden al terug naar hun kamer en het aantal besmettingen blijft beperkt. We hebben in elk geval geen ernstig zieken of overlijdens”, vertelt directeur Els Suys daar. Precieze cijfers wil ook zij niet meer communiceren.