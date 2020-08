Aldi-warenhuizen gesloten wegens vakbondsactie: “Werkdruk te hoog door coronamaatregelen” Koen Moreau

31 augustus 2020

11u57 0 Erpe-Mere Klanten van het Aldi-warenhuis in Erpe-Mere botsten maandagochtend op een met winkelkarren geblokkeerde deur en een briefje met ‘Winkel gesloten, wij verontschuldigen ons’.

Navraag bij de hoofdzetel en distributiecentrum van Aldi in het industrieterrein van Erpe-Mere - waar wel normaal gewerkt werd - leert dat het om een vakbondsactie gaat. “Momenteel zijn 29 hoofdzakelijke Oost-Vlaamse winkels verbonden aan het verdeelcentrum van Erpe-Mere gesloten omwille van een vakbondsactie. We zijn momenteel in overleg met de vakbonden en hopen snel tot een oplossing te komen”, is het enige wat woordvoerder Dieter Snoeck van Aldi kwijt wil. Wanneer de winkels weer openen, is nog niet duidelijk.