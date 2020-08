Alarm jaagt criminelen weg na inbraakpoging langs poort Koen Moreau

26 augustus 2020

17u45 0 Erpe In de nacht van dinsdag op woensdag probeerden inbrekers binnen te raken in een woning langs Allemansbos in Erpe.

De daders deden iets voor 1.30 uur een poging om een sectionaalpoort te forceren, maar slaagden daar niet in dankzij een beveiligingssysteem. Wie rond dat tijdstip iets opmerkte in het straatje tussen de spoorwegovergang aan de Leedsesteenweg en de Gentsesteenweg aansluitend op de Botermelkstraat, kan tijdens de kantooruren vrijblijvend contact opnemen met de politie via 053/60.64.64.