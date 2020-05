Al 300 boekenpakketten aan huis geleverd door bibliotheek Erpe-Mere: "En we bellen onze oudere leden zelf op” Koen Moreau

01 mei 2020

11u15 2 Erpe-Mere Het bibliotheekpersoneel van Erpe-Mere leverde sinds de start van de ‘bib-aan-huis’ al driehonderd boekenpakketten af. “En sinds deze week bellen we zelf alle 75-plussers op”, vertelt Els Van Steenberghe van de bib.

Tijdens de eerste maand van de ‘bib-aan-huis’ werd op 300 adressen in Erpe-Mere al een boekenpakket geleverd. De dienst blijft voorlopig actief aangezien de deuren van de bibliotheek al zeker tot 16 mei gesloten blijven. “We vragen wel om minstens drie en maximum tien titels per kaart te lenen.”

Inleveren niet nodig

Wie al 25 materialen op de bibkaart staan heeft, wordt niet beperkt. “Uitzonderlijk laten we toe om tot 30 te gaan.” Boeken terugbrengen, ook via de inleverbus wordt afgeraden. “Alle uitleentermijnen worden automatisch verlengd tot na de maatregelen waardoor niemand boetes riskeert.”

We bellen al onze 75+ leden op met de vraag wat ze graag eens zouden lezen. Bibiliothecaris Els Stalpaert

Daarnaast kregen intussen al heel wat 75+ leden van de bib van Erpe-Mere een telefoontje. Die gesprekken starten steevast met de vraag “Wat zou je graag eens lezen?” en dat levert verrassende antwoorden op. “Soms klinkt het trots dat ze al gebruikmaakten van onze ‘bib-aan-huis’, anderen vertellen dat hun tuin er eerst piekfijn moet bijliggen, maar velen antwoorden met een seconde stilte.”

Geen sociale media

“Niet elke senior zit nu eenmaal op sociale media en is van alles op de hoogte. Daarom vonden we dit een waardevol initiatief. Tegelijk is het een manier om eventuele noden te detecteren.” Het telefoontje komt dan ook meestal als een aangename verrassing.

De opgebelde mensen zijn enorm dankbaar voor ons telefoontje. Bibliothecaris Els Stalpaert

“Vaak horen we hoe mensen breeduit glimlachen en ons enorm bedanken voor het telefoontje.” Na de eerste ‘telefoonronde’ werden al een reeks boekenpakketjes klaargemaakt en verstuurd. “Dat we al tijdens de eerste telefoonronde zo veel positieve reacties oogsten, bezorgt me puur kippenvel. We gaan onze belronde dan ook zeker herhalen”, vertelt Els Stalpaert.

Boeken en andere materialen bestellen, kan via www.erpe-mere.be/bib-aan-huis. Voor wie geen toegang tot internet heeft, is bestellen telefonisch mogelijk tijdens de kantooruren van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, met uitzondering van vrijdagnamiddag, via 053/60.34.70.