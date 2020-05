Afvalbrandje in voetwegeltje: mogelijk aangestoken door spelende kinderen Koen Moreau

30 mei 2020

11u05 3 Erpe-Mere In het voetwegje tussen de Jeruzalemstraat en Daalbroek in Mere werd vrijdagavond omstreeks 22.15 uur een brandgeur opgemerkt.

De Hulpverleningszone Zuid-Oost stuurde vanuit post Aalst verschillende voertuigen ter plaatse, maar die konden in het baantje in het verlengde van de Edestraat - na heel wat zoeken - enkel een verschroeide plek aantreffen. Volgens buurtbewoners waren enkele jongeren in de buurt aan het spelen.