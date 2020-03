Afstandshoudende wachtrij en buzzers voor wie buiten wil wachten bij Friet Toetswiet Koen Moreau

15 maart 2020

13u06 0 Erpe-Mere Frituur Toetswiet in Mere neemt maatregelen om veilig bestellen, wachten en ophalen mogelijk te maken.

In navolging van ‘t Friethuis in Zottegem werden in de frituur langs de Steenstraat in Mere nu ook wachtvakken aangebracht. “Met deze aanpassingen willen we naast de absoluut noodzakelijk en opgedreven hygiënische maatregelen onze bijdrage leveren om het coronavirus het hoofd te bieden”, vertelt Danny Van Steenberghe.

Voor wie liever niet binnen wacht, is er eveneens een oplossing. “Voor die mensen hebben we onze ‘pushwecome’-toestelletjes waarmee je wordt opgebeept zodra de frietjes klaar zijn.”

Andere frituren en horecazaken zetten dan weer vooral in op thuisleveringen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Frituur Dik Pak aan de verkeerslichten in Bambrugge. “Voor wie liever niet naar de frituur komt leveren we van dinsdag tot donderdag en van zaterdag tot zondag bestellingen vanaf 20 euro gratis aan huis. Voor kleinere bestellingen rekenen we 4 euro extra”, luidt het daar.