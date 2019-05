AFS zoekt gastgezinnen voor buitenlandse studenten: “Ideaal om talen te oefenen en andere culturen te leren kennen” KOEN MOREAU

29 mei 2019

06u09 0 Erpe-Mere Een extra zoon, dochter, broer of zus in huis? Dat is het concept van de organisatie AFS. Zij begeleidden uitwisselingsprojecten met buitenlandse studenten en zoeken ook in België voortdurend gastgezinnen. “Een enorme verrijking die we iedereen kunnen aanraden”, vertellen Lieve Coen uit Lede en Dany Eemans uit Erpe.

Je huis open zetten voor een wildvreemde die voor drie maanden of een gans schooljaar deel komt uitmaken van je gezin. Dat is de uitdaging die Lieve Coen uit Lede intussen al zestien keer aanging. “In het begin had ik zelf nog kinderen in huis. De eerste keer sprongen we bij omdat iemand uit de familie een student te gast had, maar plaats zocht voor een collega. Intussen zijn mijn eigen kinderen het huis uit, maar nu vinden vooral mijn kleinkinderen die bezoekers geweldig”, vertelt ze.

Door de jaren heen passeerden zowat alle nationaliteiten bij haar thuis in de Leedse stationsbuurt: Finnen, Mexicanen, Turken, Chillenen, Costa Ricanen, Paraguayanen, Italianen, Canadadezen en ook Waalse Belgen. “En ze zijn allemaal, ook als ze dezelfde nationaliteit hebben, verschillend. Dat maakt het boeiend, uitdagend en soms ook eens moeilijk”, glimlacht de vrouw die dankzij AFS overal ter wereld vrienden heeft en die ook af en toe bezoekt of op bezoek krijgt.

Google Translate

Sinds de eerste gasten is wel een en ander veranderd. “In de beginjaren trokken we ons uit de slag met woordenboeken en hing ik op alle voorwerpen post-its. Geen slecht systeem na de verplichte Nederlandse les die de studenten hier volgen, maar tegenwoordig is er ook Google Translate waardoor ik als het moet een woordje van hun thuistaal kan spreken”, knipoogt ze. De meeste studenten, allen tussen de 15 en 18 jaar, spreken gelukkig vrij vlot Engels of Frans.

Zo ook Turkse Tekin (18) en Nizar (19) die momenteel bij Lieve verblijven. “Ik studeer momenteel wetenschappen-wiskunde op het Sint-Maartencollege en dat gaat goed. Wel begrijp ik Nederlands beter dan ik het spreek”, vertelt Tekim. Gastbroer Inzar, student sportwetenschappen op het Atheneum in Aalst, knikt bevestigend. “Maar de bedoeling is dat ze hier in hun opvanggezin meedraaien en in de mate van het mogelijke Nederlands spreken”, vullen Dany Eemans en zijn echtgenote Murielle uit Erpe aan.

Kost en inwoon

“Wij geven enkel kost en inwoon.” Zelf huisvesten zij, na de Chinese Yuk in 2017 en de Turske Efe vorig jaar, momenteel de 17-jarige Mai uit Thailand. Die volgt - in overleg met haar gastgezin en op basis van haar voorkeur en opleiding - les in het vijfde middelbaar aan de Academie voor Beeld en Kunst in Aalst. “We beschouwen haar zoveel mogelijk als onze vierde dochter. Dat betekent dat ze hier meedraait bij onze huishoudelijke taken. Ze volgt eveneens onze huisregels wat bijvoorbeeld betreft gsm-gebruik en uitgaan.”

En dat is even wennen voor de studente. “In Thailand zat ik op kostschool, maar grootste aanpassing hier is de koude temperatuur al ben ik wel blij dat ik nu weet wat sneeuw is”, lacht ze. Dany en Muriel vinden de aanwezigheid van de gaststudenten voor hunzelf en hun kinderen een verrijking. “Het is ideaal om je talen te oefenen, je leert zonder op reis te gaan andere culturen kennen en je leert je eigen land als toerist kennen.”

Het moet klikken

Een student opvangen gebeurt overigens niet van vandaag op morgen. “Er is weliswaar een groot tekort aan opvanggezinnen, maar er wordt vooraf uitgebreid gekeken of het volledige gezin een deelname ziet zitten. Uiteindelijk vraagt dit van iedereen een aanpassing.” Geïnteresseerde gezinnen kunnen ook hun voorkeuren meedelen. “Als je zelf een dochter van 16 hebt, heb je misschien liever geen student van 18 te gast.”

Toch blijft het ook voor Lieve, Dany en Murielle nog steeds spannend en afwachten. “Net zoals de studenten niet weten waar ze terecht komen, weten wij niet wie er bij ons komt.” In het begin is het dus aftasten. “Maar elke student heeft een leeftijdsgenoot van hier die er zelf een gelijkaardig buitenlands avontuur opzitten heeft als peter/meter. Ook de gastgezinnen krijgen een vertrouwensgezin toegewezen zodat ze met hun praktische vragen en problemen allen ergens terecht kunnen.”

Slaapplaats volstaat

In uitzonderlijke gevallen dat het niet klikt tussen student en gastgezin wordt overigens steeds een oplossing gezocht in de vorm van een ander gezin. “Omdat het met zijn oorspronkelijk gastgezin niet klikt, heb ik momenteel niet één maar twee Turkse studenten te gast. Zelf heb ik met die jongen geen enkel probleem, maar ook ik had al studenten die niet pasten in mijn manier van leven. Bij andere gezinnen bloeiden die dan wel open.”

Specifieke eisen voor opvanggezinnen zijn er niet. “Enkel bereid zijn om kost en inwoon te geven, zorg te dragen voor de gasten alsof het je eigen kinderen zijn en een slaapplaats – dat hoeft geen afzonderlijke slaapkamer te zijn – ter beschikking hebben.” Bestuursleden van AFS, zoals Lieve en Dany, komen met plezier bij geïnteresseerden langs om tijdens een huisbezoek alle vragen en voorkeuren te bespreken. “En tijdens het verblijf organiseren we nog tal van formele en informele activiteiten voor de gastgezinnen, de studenten en beiden samen.”

Meer informatie vind je op de Facebookpagina AFS DAS (wat staat voor Dendermonde, Aalst, Sint-Niklaas) en op www.afs-vlaanderen.be. Je kan ook vrijblijvend contact opnemen met Lieve Coen (053/80.51.63 of godelieve.coen@telenet.be) en Dany Eemans (0474/94.27.06 of Dany.Eemans.Afs@outlook.com).