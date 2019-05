Afrit E40 Erpe-Mere versperd door zwaar ongeval met vrachtwagen KOEN MOREAU

27 mei 2019

06u35 15 Erpe-Mere Het is momenteel onmogelijk om de E40 richting Brussel in Erpe-Mere te verlaten. Oorzaak is een Ierse vrachtwagen die er rond 2 uur vannacht over een afstand van bijna 100 meter de vangrail uit reed en momenteel getakeld wordt.

De Russische chauffeur, die er net een pauze van 9 uur in Wetteren opzitten had en geen flauw idee heeft wat er precies gebeurde, bleef gelukkig ongedeerd. De man had duidelijk veel geluk. Een stuk van de vangrail boorde zich in het motorcompartiment van zijn cabine.

De diesteltank van de vrachtwagen scheurde eveneens over. Daardoor stroomde bijna 500 liter mazout de berm in. “We zullen de strook grond daarom moeten afgraven”, aldus Wegen en Verkeer. De takelwerkzaamheden zijn nog volop bezig.

“Bedoeling is om tijdens de graafwerken het verkeer over de pechstrook door te laten, maar we weten nog niet wanneer dat zal gebeuren.” Automobilisten verlaten de snelweg best in Wetteren of Aalst.

Voor het verkeer dat de snelweg in Erpe-Mere oprijdt zijn er geen problemen.