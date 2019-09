Afrit blank door verstopte riolering Koen Moreau

27 september 2019

17u03 0 Erpe-Mere Verkeer dat donderdagavond rond 20 uur in Erpe-Mere de af- of oprit van de E40 richting Gent wilde nemen, moest daarvoor door heel wat water rijden.

Ondanks de aanwezigheid van de grote vijver naast de snelweg stond de weg er toch blank. Oorzaak was een verstopte rioolkolk. De brandweer maakte die vrij waarna het water in een mum van tijd verdwenen was.