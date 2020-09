Afbraak spoorwegbrug start op 23 september: omrijden tot najaar 2021 Koen Moreau

20 september 2020

14u21 5 Erondegem De 110 jaar oude boogbrug over de rechtstreekse spoorlijn Gent-Brussel in de Kapelhofstraat in Erondegem aan de achterzijde van het industrieterrein van Erpe-Mere gaat deze week onder de sloophamer voor de bouw van een nieuwe brug. Dat zal een jaar duren. Een tijdelijke brug wordt niet voorzien.

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, oordeelde dat de boogbrug in de Kapelhofstraat tussen Erondegem en Ottergem het einde van haar levensduur bereikte en aan vervangen toe is. Die vervanging, voorafgegaan door de afbraak van de huidige brug, wordt een hele operatie waardoor de doorgang pas in oktober 2021 zou hersteld zijn.

Een tijdelijk alternatief wordt, tot frustratie van omwonenden en ouders van de vlakbij gelegen scholen, niet voorzien. De te overspannen afstand is volgens Infrabel te groot waardoor ook voetgangers en fietsers het komende jaar aangewezen zijn op de dichtsbijzijnde bruggen aan de Oudenaardsesteenweg of Koningsdries vlakbij Vlekkem, goed voor een ommetje van 3 à 4 kilometer. Het officiële omleidingstraject is langs Keerstraat, Industrieweg, Oudenaardsesteenweg, Kraaineststraat, Hoogstraat en omgekeerd.

Wegens de werken bedient De Lijn op traject 92 de haltes Kraaineststraat (Erpe), Hoogstraat-kerk (Erondegem) en Dorp (Ottergem) niet. Er komen wel vervanghaltes in de Paardestraat in Vlekkem en in de Kraaineststraat ter hoogte van de Oudenaardsesteenweg. In de Keerstraat wordt een tijdelijke halte ingericht.