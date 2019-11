Afbraak en heropbouw spoorwegbrug Kapelhofstraat: 8 maanden geen verkeer mogelijk Koen Moreau

01 november 2019

12u04 0 Erpe-Mere Infrabel start volgend jaar met de afbraak en bouw van een nieuwe spoorwegbrug over de rechtstreekse spoorlijn Gent-Brussel in de Kapelhofstraat in Erondegem.

Die brug, aan de achterzijde van het industrieterrein van Erpe-Mere zou er te slecht aan toe zijn om ze nog veel langer in dienst te houden. De werken starten in juni 2020 starten en duren ongeveer acht maanden. Autoverkeer raakt in die periode enkel aan de overzijde van de spoorweg langs de reeds totaal verzadigde Oudenaardsesteenweg of langs de smalle landelijke Koningsdries.