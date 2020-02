Achterste toegangsweg industrieterrein en Zandstraat afgesloten Koen Moreau

03 februari 2020

19u21 4 Erpe-Mere Het industrieterrein van Erpe-Mere is op woensdagvoormiddag 5 februari niet bereikbaar langs de Dokkestraat in Ottergem. Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 februari is er ook geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat in Erondegem.

Nutsmaatschappij Fluvius voert in de Dokkestraat achter het industrieterrein in Ottergem kabelwerken uit tussen 7.30 en 10.30 uur. De werken houden verband met de geplande afbraak en heropbouw van de spoorwegbrug in de Kapelhofstraat. Die werken starten begin juni.

Wegens werken aan een riooldeksel ter hoogte van huisnummer 61 is de Zandstraat eveneens afgesloten van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 februari tussen de Lange Nieuwstraat en Kouterstraat. Het verkeer daar moet omrijden langs Kouterstraat en Lange Nieuwstraat.