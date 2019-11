Achtergebleven materiaal failliet Corelio Printing wordt openbaar verkocht via online-veiling Koen Moreau

19 november 2019

18u50 0 Erpe-Mere De firma Troostwijk Veilingen gaat online op zoek naar nieuwe eigenaars voor de printapparatuur die achterbleef in het failliete Corelio Printing in Erpe-Mere.

Bij dat faillissement in september en een mislukte overname kwamen 167 mensen op straat te staan. Het achtergebleven materiaal wordt nu openbaar verkocht via een online veiling. Het gaat onder meer over bureau’s, tafels, stoelen, kantoormateriaal, kasten, vuilnisbakken, planten, ladders, stofzuigers, printlijnen, vorkheftrucks, transpaletten en opvallend ook een ventilator en een elektrische boiler.

Bieden op de 677 afzonderlijke loten kan nog tot donderdag 5 december op de website van Troostwijk.