Aanhangwagen vat vuur op E40 na klapband KOEN MOREAU

16 augustus 2019

13u58 10 Erpe-Mere Op de E40 richting Brussel vatte vrijdagmiddag rond 13.15 uur vlak voor de afrit Erpe-Mere een kleine aanhangwagen vuur nadat die een klapband kreeg.

De bestuurder merkte meteen op wat er aan de hand was, slaagde er in zijn jeep aan de kant te zetten en de aanhangwagen los te koppelen. Een achteropkomende vrachtwagenchauffeur kwam ter hulp, maar uiteindelijk was het tocht de brandweer die het vuur moest doven. Niemand raakte gewond. Door de brand was de rechterrijstrook ongeveer een half uur versperd.