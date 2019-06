65ste Kaarjesprocessie voorgegaan door bisschop Luc van Looy KOEN MOREAU

11 juni 2019

17u43 1 Erpe-Mere De jaarlijkse Marianoveen start dit jaar met de kaarsjesprocessie langs de kapelletjes van Lede op vrijdag 14 juni.

Voor de 65ste editie wordt deze voorgegaan door monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent. Start na de viering van 20 uur rond 21 uur aan de kerk op het dorp. Op zaterdag 15 juni is er om 17 uur een eucharistievering aan de grote kapel ‘De Bette’ in de Grote Kapellelaan. Einde rond 23 uur. Zondag 23 juni is sacramentszondag met om 15 uur de sacramentsprocessie en sluiting van de noveen.