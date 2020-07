5 Chirojongens in het gips tijdens bivak: “Gewoon stomme pech gehad” Koen Moreau

21 juli 2020

16u16 0 Aaigem Het jaarlijkse zomerbivak in Blankenberge van Chiro Jospaai Aaigem zal de geschiedenis niet ingaan als het ‘coronakamp’. De leden en hun ouders zullen dit kamp zonder twijfel herinneren als het ‘gipsjaar’. Maar liefst vijf van de jongeren kwamen immers weer thuis met hun been of arm in het gips.

Op een groep van 26 leden en 8 leiders eindigden er liefst vijf in het gips. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, vertelt leider Dries Haegeman. “We kregen heel wat rare blikken op tocht”, lachen de Chirojongens. Toegegeven, de jongens van Chiro Jospaai startten wel met wat voorsprong.

Leider Bram Verspeet onderging immers net voor het kamp een operatie aan zijn knie waardoor hij het kamp aanvatte in het gips. Dat was ook het geval voor leider Dries Haegeman bij wie een kunstje op het skateboard net iets minder goed eindigde. “Het verdict was een driedubbele beenbreuk, maar dat belette me niet om toch op bivak te gaan”, vertelt die.

Het bivak zelf leverde ook nog enkele pechvogels op. Leider Senne De Koker sloeg op dag vier zijn voet om tijdens een potje voetbal. Op de spoedafdeling van Brugge belandde hij – u raadt het al – in het gips. Alsof drie niet genoeg was, kwamen daar nog twee jongens van de Rakkers bij. “Op de voet van Jorik viel tijdens dag 5 een bank en Thomas brak de voorlaatste dag een vinger toen hij als kruiwagen fungeerde voor ons ‘spel zonder grenzen’. Zij werden beiden in Blankenberge gegipst.”

Plastic zakken

Het kampprogramma leed niet al te erg onder al dat gips. “Gelukkig zijn we met een leidingsploeg van acht en een kookploeg van zes waardoor er voldoende speling was.” De bezoekjes aan zee en strand waren wel iets minder handig. “Plastic zakken werden onze beste vrienden, maar los van de stomme pech beleefde iedereen wel een geweldig kamp”, besluit leider Dries.



