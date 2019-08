28 sportievelingen voor eerste ‘Goeiemorgen-loopje’ Frank Eeckhout

11 augustus 2019

13u28 0 Erpe-Mere 28 sportievelingen verzamelden vanochtend aan de kerk van Mere voor het allereerste ‘Goeiemorgen-loopje’, een initiatief van Victor Coppens en Stefaan Maes. De 19-jarige Victor postte eerder deze week op ‘Ge zei van Eirp-Miejer as…’ een opvallend bericht over hoe mensen reageren als je hen begroet tijdens het joggen. “Zeker tweederde bekijkt je alsof je een alien bent of negeert je gewoon. Een simpele ‘goeiedag’ of ‘goedenavond’ kosten je nochtans geen moeite en doen gewoon deugd”, zegt hij.

De post ontketende een tsunami aan reacties: liefst 227 mensen staken Victor ene hart onder de riem. Daar moeten we meer mee doen, dacht Stefaan Maes en zo ontstond de eerste ‘Goeiemorgen Run’. “Ik vond het knap van Victor, een 19-jarige die met andere dingen bezig is dan games of zijn telefoon”, zegt Stefaan. Uiteindelijk daagden 28 lopers op voor een kronkelende tocht van 10 kilometer door Mere. Hier en daar stopte aan auto waarvan de bestuurder iedereen begroette, al waren er ook joggers met oortjes die naar de grond en eigen navel staarden en de enthousiaste groep geen blik gunden.

Achteraf werd bijgepraat in café Patronaat waar de patron de sportievelingen trakteerde op een drankje. Er werden al plannen gesmeed om het initiatief in het najaar te herhalen in een andere deelgemeente van Erpe-Mere.