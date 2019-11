13 jaar Schouwrock: van optreden voor neefjes tot tweedaags festival met 1.400 unieke bezoekers Koen Moreau

03 november 2019

08u56 0 Erpe-Mere Vrijdag- en zaterdagavond vond langs de Oude Heerbaan in Erpe de dertiende editie van Schouwrock plaats. Dat tweedaags muziekfestival werd met ruim 1.400 unieke bezoekers alweer een schot in de roos. Toch maken de organisatoren vooraf nauwelijks reclame en schuwen ze de pers. “Het lijkt ons de enige manier om de unieke familiale en aparte sfeer van ons festival te bewaren”, vertelt Sven Bolangier.

De Ancienne Belgique leek, dankzij licht- en geluidtechnicus Kenneth Sterck, dit weekend in de loods van de gewezen anjerkwekerij langs de Oude Heerbaan in Erpe te liggen. Schouwrock #13 zorgde voor een formidabele muzikale ervaring en de organisatie slaagt er jaar na jaar in om het programma en de inrichting op een hoger niveau te tillen. De enige bekendmaking voor het festival gebeurt via sociale media, maar mond-aan-mond-reclame zorgde ook dit keer voor een massale opkomst.

“Toch hebben we nooit de intentie gehad om Schouwrock groot te maken. Ons festival is langzaam meegegroeid”, vertelt oprichter Sven Bolangier. Die groei verliep vrij indrukwekkend. Met twee afzonderlijke podia, muziekgroepen van Oost-Vlaanderen tot Limburg en een tweedaags festival lijkt Schouwrock in niks meer op het onschuldig rockfestivalletje dat in 2007 voor het eerst georganiseerd werd zodat enkele neefjes wat podiumervaring konden opdoen.

Na de eerste editie wist ik meteen: dit nooit meer… voor slechts één dag. Sven Bollangier

“Senne, de zoon van mijn zus, deed hier destijds een vakantiejob en hij speelde in een muziekgroepje dat nog nooit ergens kon optreden. Om die gasten een kans te geven besloot ik ze een eerste podium te geven in onze grote garage”, vertelt Sven. Dat initiatief kwam al snel enkele anderen neven ter ore die eveneens wel eens voor publiek wilden spelen. “Ik heb dan maar onze hangar uitgemest en een podium van houten paletten gemaakt.”

De allereerste editie van Schouwrock, in de schaduw van de verwarmingsschoorsteen van de voormalige anjerkwekerij van de familie, lokte 200 à 250 man en werd – met een gevarieerd publiek van 10 tot 60 jaar - bijzonder gesmaakt. “Voor mij was het toen meteen duidelijk. Dit nooit meer… voor slechts één dag”, lacht Sven. Het volgende jaar duurde het gratis muziekfestivalletje twee dagen en vanaf het derde jaar konden bezoekers een vrije bijdrage leveren voor een goed doel.

We maken geen reclame of affiches om het kleinschalige unieke en aparte karakter van Schouwrock te behouden. Sven Bollangier

Omdat tegenwoordig - naast de muzikale kinderen van neven en nichten – heel wat onbekende beloftevolle groepen uit onder meer de finale van Humo’s Rock Rally verschijnen, is de toegang sinds kort betalend voor wie ouder is dan 16. “De helft van de toegangsprijs gaat echter nog steeds naar het goede doel. Dit jaar is dat naar het SchouwRock-Racing Team dat de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker fietst en 5.500 euro moet inzamelen.” Het andere bedrag wordt gebruikt voor de muzikanten. “En verschillende sponsors zorgen er voor dat we onze 60 vrijwilligers in de watten kunnen leggen. “

Reclame maken is voor Schouwrock ondanks het huidige bereik nog steeds geen ambitie en dit artikel mocht pas na het festival gepubliceerd worden. “We doen er alles aan om het kleinschalige karakter te behouden en zijn bang het anders niet meer meester te kunnen”, licht Sven toe. Om die reden zie je vooraf ook nergens affiches.

“We bussen bij 500 omwonenden een brief om ze te verwittigen en uit te nodigen voor ons festival, maar daarnaast communiceren we enkel via onze Facebookpagina, Instagram en een mailinglist. “ Wie volgend jaar wil proeven van Schouwrock editie 14 weet dus wat hij eind oktober in de gaten moeten houden.