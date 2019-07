115 sportieve duo’s openen bomvol kermisprogramma van ‘Bust ee Dust’ met Bike And Run KOEN MOREAU

03 juli 2019

18u27 2 Erpe-Mere Vooraleer stevig te feesten ter gelegenheid van de stationskermis in Burst zorgt de vzw ‘Bust ee Dust’ donderdagavond 4 juli al voor een sportief programma. De volgende dagen is er voor jong en oud nog heel wat te beleven.

“Net als vorig jaar is er een Bike And Run en daarvoor zijn al 115 duo’s ingeschreven”, vertelt organisator Nico Meerpoel. Samen met Jo Van De Keere, Tom De Jaeger en Wouter Wynant startte hij vorig jaar met ‘Bust ee Dust’ om de kermisactiviteiten destijds georganiseerd door het inmiddels gesloten café Baskuul en café Komdalier in leven te houden. “We gaan het hele weekend verder op het vertrouwde elan”, luidt het.

Alle activiteiten concentreren zich op de stationsparking in Burst. “Donderdag starten we met de Bike And Run van 9 of 18 kilometer vanaf 19 uur.” Daardoor zijn de stationsparking en verschillende straten in de buurt verkeersvrij. DJ Matthi zorgt nadien voor de cooling down. Vrijdag kan je in de tent op de stationsparking terecht voor côte à l’os à volonté of scampi ten voordele van de zaalvoetballers van Komdalier en de organiserende vzw. Zaterdag is er vanaf 15 uur een levend kickerspel met ploegen van telkens vijf personen. Aansluitend vanaf 18 uur is er een Baskuul-reünie met alle dj’s van weleer.

Zondag pakt men uit met ‘Burst got Talent’ voor kinderen tot 12 jaar. Zij staan vanaf 17 uur op de planken. “Nadien is er een kinderdisco en vanaf 15 uur zijn er ook heel wat randactiveiten.” Om 21 uur neemt dj Chez Kit over. Maandag 8 juli is er vanaf 15.30 uur dubbelspel bierpong. Deelnemers betalen 10 euro per persoon. Om 21 uur zorgen de West-Vlamingen van Edje Ska en de Pilchards voor ambiance. Afsluiten gebeurt dinsdag met een uurtje stand-up comedy om 19 uur en om 21 uur een optreden van Domino.

Meer info op www.barburst.be en de Facebookpagina ‘Kermis Burst Station pendelparking’.